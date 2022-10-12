Президент Украины Владимир Зеленский запросил у Международного валютного фонда (МВФ) заключения нового соглашения о финансовой поддержке на сумму в 20 млрд долларов в качестве ключевого источника покрытия бюджетного дефицита и удовлетворения других потребностей Киева в будущем году на общую сумму в более чем 60 млрд долларов.

"Я хотел бы предложить вам три шага. Во-первых, я считаю, было бы полезно, если бы мы создали координационный формат для финансовой поддержки Украины, похожий на тот, что был создан в Рамштайне (военная база в ФРГ - прим. ТАСС) для оборонной поддержки", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи на заседании второго круглого стола посвященного ситуации на Украине, организованного МВФ и Всемирным банком (ВБ), с участием директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

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"Госпожа Кристалина Георгиева и я обсуждали важность координации доноров. Было бы хорошо создать постоянную рабочую группу, которая будет предоставлять финансовую помощь Украине и действовать быстро на уровне международных доноров и отдельных стран, принимающих участие в оказании помощи", - добавил он.

Финансовые запросы Зеленского

"Второе - надежное покрытие дефицита (госбюджета Украины - прим. ТАСС) и обеспечение базовых потребностей народа [Украины]", - продолжил Зеленский.

Он напомнил, что, по прогнозам, ВВП Украины и реальные доходы ее населения в текущем году сократятся на треть.

"В настоящее время наша страна имеет две главные финансовые потребности - 38 млрд долларов для покрытия дефицита нашего бюджета на будущий год <...>, а также еще 17 млрд долларов, которые были подтверждены Всемирным банком и необходимы для восстановления критически важной инфраструктуры", - заявил президент Украины.

"Нам также нужны целевые кредиты в размере 2 млрд долларов для восстановления разрушенной электроэнергетической инфраструктуры и расширения нашего экспорта в Европу", - заявил Зеленский.

Он также заявил, что Украине необходимы кредитные линии для приобретения газа и угля на будущий отопительный сезон.

"Масштаб поддержки на этот год должен быть не менее 5 млрд долларов", - добавил президент Украины.

"Возможно, нам не понадобится использовать эти лимиты, но они должны быть предусмотрены, чтобы гарантировать стабильность", - считает он.

Общая сумма финансовых запросов Украины, озвученная Зеленский, таким образом составила 62 млрд долларов.

Новая программа

"В этом контексте преодоления дефицита и гарантирования стабильности критически важное значение играет новая программа сотрудничества с МВФ, с реалистичным объемом до 20 млрд долларов. Эта программа должна быть в конце концов одобрена в качестве главного источника покрытия дефицита", - заявил Зеленский.

"Третий шаг, который я хочу предложить - это конкретные инструменты поддержки инвестиций в Украину, чтобы стимулировать экономику", - добавил Зеленский.

Он пояснил, что для того, чтобы бизнес начал вкладывать капиталы в украинскую экономику, нужен механизм страхования рисков, связанных с боевыми действиями.

"Я надеюсь, что мы сможем запустить такой механизм вместе со Всемирным банком", - заявил Зеленский.

Он также предложил западным странам, поддерживающим Украину, предоставить гарантии своих экспортно-импортных банков для поддержки поставок оборудования Украине. Он не назвал конкретных объемов кредитных гарантий, которые, по его мнению, нужны Киеву.