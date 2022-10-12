Евросоюз нашел замену российскому газу

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что у Евросоюза получилось заменить значительную часть российского газа другими поставками. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
«Сразу же после начала войны мы взяли на себя обязательство покончить с зависимостью от российских энергоносителей и разработали стратегию для достижения этой цели. <...> Эти шаги чрезвычайно важны и были бы немыслимы год назад. Они гарантировали, что наши хранилища заполнены, что по всей Европе идет серьезная экономия энергии и что нам удалось заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками. И наличие этих необходимых условий позволяет нам сейчас предпринять следующие шаги», – заявила Симсон.
Она также добавила, что Евросоюз уменьшил общее потребление газа на 10%. «Страны-члены принимают меры с конца июля, когда мы договорились, что мы должны позволить им внедрять добровольные схемы. По последним данным, мы достигли снижения потребления газа на 10%», – уточнила Кадри Симсон.
Ранее глава «Газпрома» и глава МИД Венгрии обсудили сотрудничество в газовой сфере.