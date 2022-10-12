Евросоюз нашел замену российскому газу

«Сразу же после начала войны мы взяли на себя обязательство покончить с зависимостью от российских энергоносителей и разработали стратегию для достижения этой цели. <...> Эти шаги чрезвычайно важны и были бы немыслимы год назад. Они гарантировали, что наши хранилища заполнены, что по всей Европе идет серьезная экономия энергии и что нам удалось заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками. И наличие этих необходимых условий позволяет нам сейчас предпринять следующие шаги», – заявила Симсон.