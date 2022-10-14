Нуриэль Рубини: мировую экономику ждет катастрофа

Несмотря на недавние заявления американского президента Джо Байдена о том, что возможна незначительная рецессия, специалист полагает, что ожидаются куда более серьезные потрясения. Он допускает, что введенные против России санкции, скорее всего, приведут к экономическому спаду в США и Европе уже до конца года.