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39 минут назад

Предсказавший кризис 2008 года экономист считает, что мировую экономику ждет катастрофа

ТАССиещё 2

Мировая экономика медленно движется к катастрофе, заявил в четверг в интервью журналу Newsweek экономист Нуриэль Рубини, предрекший финансовый кризис 2008 года.

Нуриэль Рубини: мировую экономику ждет катастрофа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"[Мировая экономика] медленно движется к катастрофе. Мы наблюдаем ситуацию, <…> когда нарастают экономические, финансовые, социальные, политические, геополитические, экологические и технологические угрозы", - считает эксперт.

По его словам, мир переживает "геополитическую депрессию", имеющую разрушительный потенциал.

Несмотря на недавние заявления американского президента Джо Байдена о том, что возможна незначительная рецессия, специалист полагает, что ожидаются куда более серьезные потрясения. Он допускает, что введенные против России санкции, скорее всего, приведут к экономическому спаду в США и Европе уже до конца года.

В сентябре глава Федеральной резервной системы (ФРС США, выполняющая функции центрального банка) Джером Пауэлл заявлял, что стабилизация экономики США является трудной задачей и пока неизвестно, приведут ли меры властей к предотвращению рецессии в стране.

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