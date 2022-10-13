Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
2 часа назад

Путин призвал компенсировать Афганистану ущерб и разморозить заблокированные средства

ТАССиещё 5

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

Путин призвал разморозить заблокированные средства Афганистана
Фото: ТАССТАСС

"Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал глава российского государства, выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.

По словам российского лидера, Афганистан по-прежнему остается одним из острейших вызовов безопасности региона. Путин выразил сожаление по этому поводу. Он добавил, что эта страна в результате более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами, что подтверждает непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у российского посольства в Кабуле 5 сентября.

"Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению", - призвал президент РФ.

По его мнению, в контексте урегулирования в Афганистане было бы полезно задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ее региональной антитеррористической структуры. "Также приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с учрежденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", - сказал Путин.

Президент РФ обратил внимание участников совещания на то, что Россия вместе с партнерами из Китая разработала проект совместного заявления проходящего в Астане саммита о сотрудничестве по обеспечению безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Путин выразил надежду на то, что оно будет одобрено.

Экономика,Владимир Путин,НАТО,ШОС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители