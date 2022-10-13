Путин призвал разморозить заблокированные средства Афганистана

Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

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"Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства", - сказал глава российского государства, выступая на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в четверг в Астане.

По словам российского лидера, Афганистан по-прежнему остается одним из острейших вызовов безопасности региона. Путин выразил сожаление по этому поводу. Он добавил, что эта страна в результате более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами, что подтверждает непрекращающаяся череда кровавых терактов, в том числе взрыв у российского посольства в Кабуле 5 сентября.

"Для нормализации обстановки на территории Афганистана, естественно, необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению", - призвал президент РФ.

По его мнению, в контексте урегулирования в Афганистане было бы полезно задействовать возможности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ее региональной антитеррористической структуры. "Также приглашаем все азиатские страны к более тесному сотрудничеству с учрежденным по инициативе России международным банком данных для противодействия терроризму", - сказал Путин.