Неравенство в России измерили по-новому

На долю 10 процентов самых обеспеченных россиян приходилось по итогам второго квартала 30 процентов денежных доходов населения. Всего за этот период они составили 19,4 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

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У 10 процентов беднейших граждан находится только два процента общих доходов. Росстат измерили по-новому неравенство в стране, впервые оценив доходы по 10-процентным (децильным) группам. До этого информация раскрывалась на годовой, а не на квартальной основе и группировалась в 20-процентные когорты.

За апрель-июнь средний доход самых обеспеченных россиян достигал 132,92 тысячи рублей (показатель снизился на 2,1 процента в реальном выражении). Это в 15 раз больше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил 8,86 тысячи рублей. Самые бедные граждане получают свои доходы в основном за счет государства в виде различных выплат, пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.