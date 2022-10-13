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2 часа назад

Неравенство в России измерили по-новому

Lenta.ruиещё 1

На долю 10 процентов самых обеспеченных россиян приходилось по итогам второго квартала 30 процентов денежных доходов населения. Всего за этот период они составили 19,4 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Неравенство в России измерили по-новому
Фото: ТАССТАСС

У 10 процентов беднейших граждан находится только два процента общих доходов. Росстат измерили по-новому неравенство в стране, впервые оценив доходы по 10-процентным (децильным) группам. До этого информация раскрывалась на годовой, а не на квартальной основе и группировалась в 20-процентные когорты.

За апрель-июнь средний доход самых обеспеченных россиян достигал 132,92 тысячи рублей (показатель снизился на 2,1 процента в реальном выражении). Это в 15 раз больше, чем средний доход в беднейшей 10-процентной группе, который составил 8,86 тысячи рублей. Самые бедные граждане получают свои доходы в основном за счет государства в виде различных выплат, пояснил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в доходах между богатыми и бедными составила 8,6 раза, подсчитали ранее в FinExpertiza.

Экономика,Личный счет,Александр Сафонов,Финансовый университет,Росстат,
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