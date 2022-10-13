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1 час назад

ЦБ оценил судьбу замороженных активов россиян "консервативно"

Газета.Ru

Зампред ЦБ Филипп Габуния заявил, что решение Еврокомиссии дать российским инвесторам возможность разморозить активы для завершения контрактов и соглашений обнадеживает. Но Банк России относится к этому «консервативно». Об этом пишет «Интерфакс».

ЦБ "консервативно" оценил судьбу замороженных активов россиян
Фото: Мария Девахина/РИА «Новости»Мария Девахина/РИА «Новости»

«Мы видели определенные решения Еврокомиссии, которые были приняты недавно, возможно, здесь какой-то позитив появится. Но мы пока смотрим на историю с послаблениями консервативно», — сказал Габуния, выступая на конференции НАУФОР в Екатеринбурге.

По его словам, эти активы «будут иметь достаточно длинную историю». Но только в том случае, если не будут разморожены при позитивном сценарии развития событий, добавил он.

Свою позицию Еврокомиссия озвучила 7 октября. Там пояснили, что готовы пойти на уступки россиянам при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. Позиция была озвучена в публикации о восьмом пакете антироссийских санкций в официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, что разморозку активов могут разрешить компетентные органы страны — члена ЕС, такие как регуляторы и министерства финансов. При этом российскому депозитарию для завершения операций, заключенных до 3 июня, могут быть предоставлены средства и экономические ресурсы на «целесообразных» условиях.

Подчеркивается, что иностранным контрагентам необходимо провести все операции с российским депозитарием до 7 января 2023 года.

Экономика,Филипп Габуния,СРО НАУФОР,Банк России,Еврокомиссия,ЕС,
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