В Турции заявили о готовности к созданию газового хаба

Турецкая биржевая инфраструктура готова к созданию крупного газового хаба. Об этом сообщил главный исполнительный директор Энергетической биржи Стамбула Ахмет Тюркоглу на сессии "Биржевизация ТЭК - новые вызовы, новые индикаторы" в рамках Российской энергетической недели.

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"Наша инфраструктура готова к тому, чтобы быть хабом, с точки зрения биржи", - сказал он.

Тюркоглу отметил, что пока не знает, в чем конкретно заключается суть создания энергетического хаба в Турции.

"Но, по моему мнению, это должно быть похоже на биржи по типу TTF. Инфраструктура в Турции готова как для спотовых торгов, так и для фьючерсного рынка", - добавил он.

Выступая в среду на форуме, президент России Владимир Путин отметил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" по дну Балтийского моря можно перевести в регион Черного моря, создав таким образом в Турции крупнейший газовый хаб в Европе.

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез сообщил, что предложение президента России о создании газового хаба в Турции по поставкам в Европу утраченных объемов газа с "Северных потоков" является реалистичным и его необходимо всесторонне обсудить.

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