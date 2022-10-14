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35 минут назад

Премьер Венгрии Орбан: изменение санкционной политики ЕС могло бы снизить цены вдвое

Газета.Ruиещё 3

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изменение санкционной политики Европейского союза могло бы снизить цены вдвое. Об этом он сказал в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан назвал условие для падения цен в Европе вдвое
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС

«Если бы в Евросоюзе поняли, что надо менять санкционную политику, цены в Европе упали бы вдвое», — считает он.

Ранее Виктор Орбан призвал Европейский союз пересмотреть инструменты давления на Российскую Федерацию в рамках помощи Украине, так как антироссийские санкции в первую очередь вредят самой Европе, а не России. Премьер отметил, что если экономика Европы столкнется с банкротством, что это ничуть не поможет Киеву.

По его мнению, ответственность за ошибки в санкционной политике будет нести руководство Евросоюза.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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