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36 минут назад

The Economist: экономика России укрепляется на фоне впадающей в рецессию Европы

Газета.Ru

Российская экономика, пусть и слабо, но укрепляется. В то же время европейская экономика впадает в рецессию. Об этом пишет The Economist.

Экономика России укрепляется на фоне впадающей в рецессию Европы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее. В то время, как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается», — следует из публикации.

Авторы делают такой вывод на основе исследования банков. По их данным, экономическая активность в России значительно выше, чем в крупных странах Евросоюза сейчас.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев предположил, что все страны Европы ждет рецессия в четвертом квартале 2022 года. В июле аналитики Wells Fargo заявили Bloomberg, что экономика США уже вошла в фазу рецессии.

12 октября МВФ принял решение улучшить прогноз по росту экономики России в 2021 году. По новой оценке, ВВП России по итогам года увеличится до 4,7% вместо прежних 4,4%.

Между тем МВФ одновременно с этим понизил оценку роста ВВП страны в 2022 году с 3,1% до 2,9%.

Экономика,Павел Самиев,Международный валютный фонд,ЕС,
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