Новак оценил шансы Европы найти замену российскому топливу

Доля России на рынке нефти Евросоюза оценивалась в 20%, на рынке газа — в 40-50%. Пока не ясно, кто будет снабжать европейские страны топливом в таких объемах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя», передает агентство «Прайм».

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По словам вице-премьера, российское топливо привлекало низкой стоимостью. Кроме того, как отметил он, топливо из РФ играло важнейшую роль в успешном прохождении отопительного сезона в Европе.

Ранее «Известия», ссылаясь на материалы Института проблем энергетики, предупредили об отсутствии запасов газа в Европе в январе в случае прекращения поставок из РФ. Отмечалось, что в настоящее время в европейские страны поступает порядка 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток». Однако, по мнению аналитиков, эти поставки должны отсрочить нехватку газа лишь до февраля.