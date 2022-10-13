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25 минут назад

Новак оценил шансы Европы найти замену российскому топливу

Лера Букина

Доля России на рынке нефти Евросоюза оценивалась в 20%, на рынке газа — в 40-50%. Пока не ясно, кто будет снабжать европейские страны топливом в таких объемах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на форуме «Российская энергетическая неделя», передает агентство «Прайм».

Новак оценил шансы Европы найти замену российскому топливу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам вице-премьера, российское топливо привлекало низкой стоимостью. Кроме того, как отметил он, топливо из РФ играло важнейшую роль в успешном прохождении отопительного сезона в Европе.

Ранее «Известия», ссылаясь на материалы Института проблем энергетики, предупредили об отсутствии запасов газа в Европе в январе в случае прекращения поставок из РФ. Отмечалось, что в настоящее время в европейские страны поступает порядка 80–90 млн кубометров газа в сутки через Украину и «Турецкий поток». Однако, по мнению аналитиков, эти поставки должны отсрочить нехватку газа лишь до февраля.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил Европу о том, что целые города континента замерзнут во время зимнего периода. Кроме того, он сообщил о готовности компании строить газотранспортные мощности на Черном море. Также, по его словам, холдинг допускает создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.

Экономика,Александр Новак,Алексей Миллер,Газпром,ЕС,
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