"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - сказал глава российского государства в четверг на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.