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25 минут назад

Путин: хаб в Турции мог бы стать площадкой определения цены на газ на рыночном уровне

ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что предлагаемый к созданию газовый хаб в Турции может стать площадкой для определения цены на газ, которая исключит политизацию этого вопроса.

"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования", - сказал глава российского государства в четверг на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня эти цены заоблачные, мы могли бы спокойно регулировать [их] на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски", - отметил Путин.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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