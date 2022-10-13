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24 минуты назад

Путин поделился с Эрдоганом идеей создать газовый хаб в Турции

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о необходимости рассмотреть вопрос создания газового хаба в Турции, передает РИА Новости.

Президенты РФ и Турции сегодня проводят переговоры в Астане.

По словам российского лидера, этот хаб мог бы стать площадкой не только для поставок, но и для определения стоимости. Путин отметил, что в настоящее время Турцию можно назвать наиболее надежным маршрутом для поставок газа в Европу.

Накануне Путин выступил на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он подчеркнул, что сейчас целесообразно перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать там «крупнейший газовый хаб для Европы».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о готовности компании строить газотранспортные мощности на Черном море. Кроме того, по его словам, холдинг допускает создание площадки торговли газом на границе Турции и Евросоюза.

Экономика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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