Президент РФ Владимир Путин сообщил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану о необходимости рассмотреть вопрос создания газового хаба в Турции, передает РИА Новости.

Президенты РФ и Турции сегодня проводят переговоры в Астане.

По словам российского лидера, этот хаб мог бы стать площадкой не только для поставок, но и для определения стоимости. Путин отметил, что в настоящее время Турцию можно назвать наиболее надежным маршрутом для поставок газа в Европу.

Накануне Путин выступил на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Он подчеркнул, что сейчас целесообразно перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в регион Черного моря и создать там «крупнейший газовый хаб для Европы».