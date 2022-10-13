В Британии признали улучшение экономики России

Экономическая война между Россией и западными странами преодолевает переломный момент. С таким утверждением выступил британский журнал The Economist.
Автор публикации отметил нормализацию экономической ситуации в РФ. Вместе с тем, он считает, что Европа находится на грани глубокой рецессии.
В глаза бросается заголовок материала. Он звучит так: «Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее».
Обозреватель ссылается на данные банка Goldman Sachs. Им рассчитывается «индикатор текущей активности». Так, исследование показывает, что происходит в экономике каждый месяц. Банк увидел рост активности РФ. Она стала превышать показатель Европы.
Сейчас ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении показывает превышение среднего уровня 2021 года. Кроме того, издание обращает внимание на восстановление объема производства в автомобильной промышленности. Напомним, что он продемонстрировал падение почти до нуля несколько месяцев назад. Можно сделать вывод, что производители смогли заместить поставки из западных стран.
Ранее Global Times, ссылаясь на китайских экспертов, сообщила, что американские энергетические компании «используют войну, чтобы разбогатеть». Вместе с тем, по мнению газеты, у Евросоюза появились серьезные проблемы в связи с энергетическим кризисом.