В Британии признали улучшение экономики России

Экономическая война между Россией и западными странами преодолевает переломный момент. С таким утверждением выступил британский журнал The Economist.

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Автор публикации отметил нормализацию экономической ситуации в РФ. Вместе с тем, он считает, что Европа находится на грани глубокой рецессии.

В глаза бросается заголовок материала. Он звучит так: «Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из нее».

Обозреватель ссылается на данные банка Goldman Sachs. Им рассчитывается «индикатор текущей активности». Так, исследование показывает, что происходит в экономике каждый месяц. Банк увидел рост активности РФ. Она стала превышать показатель Европы.

Сейчас ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом выражении показывает превышение среднего уровня 2021 года. Кроме того, издание обращает внимание на восстановление объема производства в автомобильной промышленности. Напомним, что он продемонстрировал падение почти до нуля несколько месяцев назад. Можно сделать вывод, что производители смогли заместить поставки из западных стран.