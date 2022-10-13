Поставки российского угля в Европу упали на 77%

«Импорт в Китай в августе составил 8,5 млн тонн, достигнув пятилетнего рекорда. Пекин закупил уголь на 1,4 млрд долларов, что вдвое превышает показатель августа 2021 года. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 млн тонн угля на 550 млн долларов. В стоимостном выражении поставки выросли почти в три раза», — сообщает издание.