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54 минуты назад

Поставки российского угля в Европу упали на 77%

Клопс.Ru

Поставки российского угля в Европу после вступления в силу эмбарго на покупку этого вида сырья у РФ упали на 77% до 1,3 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсант».

Поставки российского угля в Европу упали на 77%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Страны ЕС стали кратно увеличивать импорт топлива из ЮАР и Колумбии, который обходится дороже, чем из России. Как пишет издание, уголь из ЮАР содержит больше серы, что негативно влияет на экологическую обстановку.

Вместо Европы российские угольные компании нарастили поставки в Китай и Индию.

«Импорт в Китай в августе составил 8,5 млн тонн, достигнув пятилетнего рекорда. Пекин закупил уголь на 1,4 млрд долларов, что вдвое превышает показатель августа 2021 года. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 млн тонн угля на 550 млн долларов. В стоимостном выражении поставки выросли почти в три раза», — сообщает издание.

Евросоюз из-за эмбарго на российский уголь стал наращивать поставки из Казахстана.

Экономика,Коммерсант,ЕС,
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