Внешний долг России сократился на 45,4 миллиарда долларов

Внешний долг России по состоянию на 1 октября сократился на 45,4 миллиарда долларов или на 9,4%. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ .

Отмечается, что снижение долга произошло за счет уменьшения объемов кредитов. Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением органов госуправления. Там прирост долга произошел в связи с переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в нацвалюте.