В Венгрии раскрыли детали спорного плана по российской нефти

Трубопровод для поставок российской нефти в Сербию может быть построен за 1,5 года, заявил в четверг, 13 октября, глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что власти Сербии планируют построить новый нефтепровод. Его протяженность составит 128 км, он будет подключен к трубопроводу «Дружба» в Венгрии. Стоимость проекта составит порядка €100 млн.
Сийярто пояснил, что постройка объекта позволит «обеспечить безопасность поставок в Сербию».
Представитель ЕК Даниэль Шеридан Ферри рассказал ранее, комментируя планы Будапешта и Белграда, что государства Евросоюза, для которых было сделано исключение по вопросам импорта трубопроводной нефти из России, не имеют права направлять ее в другие страны, сообщает РИА «Новости».