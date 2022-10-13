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1 час назад

В Венгрии раскрыли детали спорного плана по российской нефти

Илья Родин

Трубопровод для поставок российской нефти в Сербию может быть построен за 1,5 года, заявил в четверг, 13 октября, глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

В Венгрии раскрыли детали спорного плана по российской нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что власти Сербии планируют построить новый нефтепровод. Его протяженность составит 128 км, он будет подключен к трубопроводу «Дружба» в Венгрии. Стоимость проекта составит порядка €100 млн.

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Сийярто пояснил, что постройка объекта позволит «обеспечить безопасность поставок в Сербию».

Представитель ЕК Даниэль Шеридан Ферри рассказал ранее, комментируя планы Будапешта и Белграда, что государства Евросоюза, для которых было сделано исключение по вопросам импорта трубопроводной нефти из России, не имеют права направлять ее в другие страны, сообщает РИА «Новости».

Экономика,Петер Сийярто,ЕС,
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