В Венгрии раскрыли детали спорного плана по российской нефти

Трубопровод для поставок российской нефти в Сербию может быть построен за 1,5 года, заявил в четверг, 13 октября, глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что власти Сербии планируют построить новый нефтепровод. Его протяженность составит 128 км, он будет подключен к трубопроводу «Дружба» в Венгрии. Стоимость проекта составит порядка €100 млн.

Сийярто пояснил, что постройка объекта позволит «обеспечить безопасность поставок в Сербию».