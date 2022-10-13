Опубликована программа международного форума «Арктика: настоящее и будущее»

Опубликована программа XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который пройдет в Санкт-Петербурге 8-9 декабря 2022 года. В нее вошли 54 сессии по самым актуальным направлениям развития Арктической зоны РФ. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 400 спикеров.

Главной темой форума станет объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений. При этом акцентами деловой программы форума в 2022 году определены: ответственное управление в новых условиях; поиск решений для снятия ограничений, которые появились в связи с санкциями; адаптация к климатическим изменениям; развитие человеческого капитала в Арктике; налаживание международного общественного и научного диалога; вовлечение всех субъектов нашей страны в арктические проекты.

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Первое пленарное заседание будет посвящено государственной политике в Арктической зоне РФ. Сейчас она является гарантом экономического благополучия и энергетической безопасности страны. Темой второго пленарного заседания станет развитие человеческого капитала.

Кроме того, в рамках рабочих сессий обсудят актуальные вопросы развития транспортных артерий и инфраструктуры, систем связи и новых технологий, освоения ресурсной базы, инвестиций в арктические проекты, социального развития и поддержки молодежи, научных исследований, развития кадрового потенциала, сохранения экосистем, культурного наследия, развития креативной экономики в Арктике, формирования комфортной городской среды, совершенствование муниципального управления, обеспечения комплексной безопасности и многие другие. Всего в рамках форума пройдет 54 сессии по 11 тематическим направлениям.