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1 час назад

Советник Зеленского призывает ввести потолок цены на нефть из РФ на уровне $10-20

Газета.Ruиещё 3

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне $10-20 за баррель. Об этом он сообщил изданию Newsweek.

В Киеве призвали ввести потолок цены на нефть из РФ на уровне $10
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларов за баррель», — сказал он.

Белый дом: потолок цен на нефть РФ пока не определен

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья. Политик назвал инициативу с ограничением цен плохим прецедентом, который может в любой момент затронуть и других поставщиков, всю мировую торговлю.

До этого Новак заявил, что в России пока не понимают, где Европа собирается брать энергоресурсы, если большинство приобретаемого сырья было российским.

Экономика,Олег Устенко,Владимир Зеленский,Александр Новак,
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