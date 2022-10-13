Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Германия нашла замену российскому газу

Илья Родин

В Германию начал поступать газ из Франции. Ранее прямые поставки голубого топлива не практиковались, пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу французской компании-оператора GRTgaz.

Германия нашла замену российскому газу
Фото: ТАССТАСС

По данным GRTgaz, через газопровод, соединяющий две европейские державы в приграничной деревне Обергайльбах, начались первые поставки газа. Объем на начальном этапе составит 31 ГВт*ч. (2,9 млн кубометров газа).

В дальнейшем ожидается увеличение объема поставок до 100 ГВт*ч в день (9,5 млн кубометров газа), что составляет порядка 2% от общего потребления газа в ФРГ.

В Венгрии раскрыли детали спорного плана по российской нефти

По данным агентства, поставки осуществляются в рамках договоренностей между Парижем и Берлином об энергетической солидарности. Кроме того, Германия стремится в настоящее время диверсифицировать закупки голубого топлива.

Экономика,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители