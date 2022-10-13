Германия нашла замену российскому газу

В Германию начал поступать газ из Франции. Ранее прямые поставки голубого топлива не практиковались, пишет Associated Press со ссылкой на пресс-службу французской компании-оператора GRTgaz.

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По данным GRTgaz, через газопровод, соединяющий две европейские державы в приграничной деревне Обергайльбах, начались первые поставки газа. Объем на начальном этапе составит 31 ГВт*ч. (2,9 млн кубометров газа).

В дальнейшем ожидается увеличение объема поставок до 100 ГВт*ч в день (9,5 млн кубометров газа), что составляет порядка 2% от общего потребления газа в ФРГ.