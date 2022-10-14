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37 минут назад

Переговоры Турции и России по газовому хабу могут начаться на следующей неделе

Газета.Ruиещё 2

Переговоры делегаций Турции и России, связанные с созданием газового хаба, который был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, могут начаться на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Переговоры Турции и России по газовому хабу могут начаться на следующей неделе
Фото: DepositphotosDepositphotos

При этом место переговоров российской и турецкой сторон планируется определить в ближайшее время.

«Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи», — уточнил собеседник агентства.

Точное время начала переговоров пока неизвестно. После того, как пройдут переговоры, представят подробный доклад лидерам двух стран.

Еще ведутся переговоры по продлению срока действия «продуктовой сделки».

«При координации Турции и ООН ведутся переговоры по продлению сделки. Есть надежда, что стороны найдут консенсус», — добавил источник.

Ранее во Франции заявили, что не видят смысла в создании газового хаба для Европы в Турции.

Экономика,Владимир Путин,ООН,
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