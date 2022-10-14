Новак дал главе ЕК совет по распоряжению счетами за свет и газ

«Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».