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58 минут назад

Новак рассказал главе Еврокомиссии, что делать со счетами за свет и газ

ТК «Звезда»иещё 6

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить счета за газ и электроэнергию политикам, отказавшимся от энергоресурсов из России. Так считает вице-премьер Александр Новак.

Новак дал главе ЕК совет по распоряжению счетами за свет и газ
Фото: Russian Government via Globallookpress.comRussian Government via Globallookpress.com

Ответственными, по мнению Новака, должны быть те люди, которые поддержали проект по ограничению цен на российский газ и отказались от долгосрочных контрактов с Москвой.

«Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Антироссийские санкции привели к рекордной инфляции и дефициту нефти и газа в Европе. Жители ЕС массово выходят на протесты из-за повышения цен, владельцы малого бизнеса стараются спасти свое дело. Зима в Европе обещает быть трудной.

Экономика,Александр Новак,Еврокомиссия,ЕС,
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