Туркмения планирует увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза

Сдача четвертой ветки газопровода Туркмения - Узбекистан - Казахстан - Китай позволит увеличить экспорт туркменского газа в КНР до 65 млрд кубометров в год. Об этом в пятницу сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

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Газопровод в настоящее время состоит из трех линий. Туркмения в 2021 году поставила в Китай около 34 млрд кубометров газа, став самым крупным экспортером этого вида топлива в страну. Таким образом, с вводом в строй четвертой линии экспорт газа в КНР вырастет в 1,9 раза.