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1 час назад

Туркмения планирует увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза

ТАССиещё 1

Сдача четвертой ветки газопровода Туркмения - Узбекистан - Казахстан - Китай позволит увеличить экспорт туркменского газа в КНР до 65 млрд кубометров в год. Об этом в пятницу сообщила газета "Нейтральный Туркменистан".

Туркмения планирует увеличить экспорт газа в Китай почти в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газопровод в настоящее время состоит из трех линий. Туркмения в 2021 году поставила в Китай около 34 млрд кубометров газа, став самым крупным экспортером этого вида топлива в страну. Таким образом, с вводом в строй четвертой линии экспорт газа в КНР вырастет в 1,9 раза.

Как отмечает издание, взаимодействие Туркменистана и Китая, "базирующееся на принципах равноправия и долгосрочности", является "наглядным примером плодотворного межгосударственного партнерства в секторе ТЭК" . По информации газеты, в пятницу на высшем уровне были достигнуты договоренности, касающиеся не только прокладки четвертой ветки транснационального газопровода, но и разработки второй очереди месторождения Galkynys.

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