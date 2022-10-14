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1 час назад

Минпромторг доработал проект правил маркировки пива

ТАСС

Минпромторг РФ доработал проект постановления об утверждении правил маркировки алкогольного пива с учетом замечаний и предложений бизнес-сообщества. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

Минпромторг доработал проект правил маркировки пива
Фото: Александр Рюмин/ ТАССАлександр Рюмин/ ТАСС

"По итогам публичного обсуждения проекта постановления об утверждении правил маркировки алкогольного пива он доработан с учетом замечаний и предложений бизнес-сообщества. Что изменилось: теперь можно наносить средства идентификации как непосредственно на кегу, так и на ее укупорочное средство, крышку-пломбу или термоусадочный колпачок, а также на одноразовую картонную упаковку, в которой ПЭТ-кеги оборачиваются на рынке", - говорится в сообщении.

В связи с этим, доработанный проект правил маркировки будет размещен на дополнительные публичные обсуждения на 10 рабочих дней. При этом планируемые сроки внедрения маркировки пива и слабоалкогольных напитков не изменились, отметили в ведомстве. С 1 апреля 2023 года она будет внедрена для пива в кегах, с 1 октября 2023 года - для пива, упакованного в стеклянную и ПЭТ-тару, а с 15 января 2024 года - для пива в алюминиевых банках.

С 1 апреля 2021 года в России проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, в котором участвуют представители каждого звена товаропроводящей цепи - импортеры, производители, субъекты оптовой торговли и розничные сети.

Экономика,Минпромторг,
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