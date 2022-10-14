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25 минут назад

Новак озвучил эффект потолка цен на газ

Лера Букина

Европа может столкнуться с ростом цен на газ и его нехваткой из-за решения ограничить цены на сырье, которое импортируется Евросоюзом. С таким предупреждением выступил вице-премьер России Александр Новак, передает телеканал Asharq News.

Новак озвучил эффект потолка цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Европа рассчитывает на один эффект от введения данной меры, но получит она другой – противоположный.

Новак отметил, что на Западе есть противники санкций, чья позиция является абсолютной разумной. Он согласен с мнением лиц, которые считают, что такие ограничения – «вмешательство в рыночную экономику».

Новак выразил надежду на то, что Европа откажется от бесполезных мер.

Ранее министрами энергетики стран Евросоюза было написано письмо с предложениями по потолку цен на газ. Они выступили за использование платформы совместных закупок, оптимизацию механизмов заполнения газовых хранилищ и наращивание импорта топлива от надежных партнеров.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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