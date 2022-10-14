США предрекли десятилетие высокой инфляции

Аналитики Bank of America выступили с предупреждением по инфляции в США. По их словам, ее высокий уровень сохранится в течение следующего десятилетия, передает Fortune.

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Издание подчеркивает, что годом ранее инфляция была на уровне 2%, сейчас – 8,2%. Оно также отмечает наличие большого числа факторов такой динамики. Аналитики указывают на «смену режима» в связи с демографическими проблемами, а также сложностями на рынках труда. Среди других причин, по мнению экспертов, - деглобализация и недостаточные инвестиции в производство энергии.

Эти факторы вернули макроэкономическую волатильность и высокую инфляцию, указали аналитики.

Инфляция в США почти достигла максимального за 40 лет уровня. В Bank of America полагают, что американским властям будет необходимо активно бороться с инфляцией. Федеральная резервная система будет вынуждена поддерживать высокие ставки длительное время для ее подавления, указывают эксперты.