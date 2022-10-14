Россию попросили поучаствовать в создании «превентивной экономики»

В условиях мирового кризиса Центральная Азия и Россия должны принять участие в создании проекта превентивной экономики, призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон . Его слова приводит ТАСС .

Во время саммита в Астане глава страны рассказал о необходимости запустить совместный проект «под условным названием "превентивная экономика" для объединения усилий в условиях воздействия внешних шоков». Рахмон добавил, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана «и сотрудничество с ней в этой области занимает особое место в комплексе взаимоотношений двух стран».