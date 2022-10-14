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1 час назад

В Иране объяснили смысл поставок газа из России

Lenta.ru

Газ, который Россия хочет поставлять в Иран в рамках своповых контрактов, может быть использован для поставок в Азербайджан, Армению, Турцию, Ирак, Пакистан и другие страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

В Иране объяснили смысл поставок газа из России
Фото: ТАСС/Донат СорокинТАСС/Донат Сорокин

По его словам, возможны поставки на юг Ирана для экспорта в страны Персидского залива, и в целом исламская республика готова рассмотреть разные варианты — своп, торговля или транзит. Переговоры между сторонами завершились успешно, осталось решить технические моменты реализации поставок.

Иранский чиновник объяснил, что его страна стремится к как можно более быстрой реализации сделки, а потенциальный объем поставок — около 50 миллионов кубометров в сутки. Асадзаде заключил, что у Тегерана есть большие транзитные возможности и отличные геополитические позиции в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Иран обладает собственными запасами газа и не нуждается в импорте, напротив, страна наращивает поставки, в том числе в Турцию. По оценкам экспертов, сделка скорее носит более политический, а не экономический характер, позволяя укрепить сотрудничество.

С иранской стороны организация поставок возможна уже к концу этого года, однако России для этого необходимо уладить вопросы с Туркменией, через которую будет идти топливо.

Искать альтернативных покупателей газа России пришлось на фоне конфликта с Европой, некогда основным экспортным рынком. На фоне снижения поставок в регион экспорт «Газпрома» рухнул на 40 процентов. Растущие поставки в Китай не в состоянии ликвидировать дисбаланс в связи с незначительностью объемов.

Экономика,Газпром,
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