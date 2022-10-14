Новак: «Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии

«Росатом» подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой в Саудовской Аравии атомной электростанции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.
Документы будут представлены в ближайшее время. Новак выразил надежду на то, что сотрудничество России и Саудовской Аравии будет развиваться не только в строительстве АЭС, но и в использовании ядерных технологий в целом, в мирных целях. Он добавил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.
«Мы и российские компании заинтересованы в реализации совместных проектов в области нефтегазохимии как на территории Саудовской Аравии, так и на территории Российской Федерации», — цитирует его телеканал Asharq News.
По словам Новака, российские специалисты готовы участвовать в геологоразведочных работах в Саудовской Аравии, в ремонте и строительстве тепловых электростанций, а также объектов возобновляемых источников энергии.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия еще в минувшем году предложила Саудовской Аравии взаимодействие для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран.