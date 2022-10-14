Новак: «Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии

«Росатом» подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой в Саудовской Аравии атомной электростанции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Документы будут представлены в ближайшее время. Новак выразил надежду на то, что сотрудничество России и Саудовской Аравии будет развиваться не только в строительстве АЭС, но и в использовании ядерных технологий в целом, в мирных целях. Он добавил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.