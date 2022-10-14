Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
58 минут назад

Новак: «Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии

Национальная Служба Новостей

«Росатом» подаст документы в рамках участия в конкурсе на строительство первой в Саудовской Аравии атомной электростанции. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Новак: «Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документы будут представлены в ближайшее время. Новак выразил надежду на то, что сотрудничество России и Саудовской Аравии будет развиваться не только в строительстве АЭС, но и в использовании ядерных технологий в целом, в мирных целях. Он добавил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.

«Мы и российские компании заинтересованы в реализации совместных проектов в области нефтегазохимии как на территории Саудовской Аравии, так и на территории Российской Федерации», — цитирует его телеканал Asharq News.

По словам Новака, российские специалисты готовы участвовать в геологоразведочных работах в Саудовской Аравии, в ремонте и строительстве тепловых электростанций, а также объектов возобновляемых источников энергии.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», Россия еще в минувшем году предложила Саудовской Аравии взаимодействие для доработки проекта АЭС мощностью 600 МВт и его дальнейшего продвижения на рынке третьих стран.

Экономика,Компании,Александр Новак,Росатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители