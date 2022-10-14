В Киеве призвали ввести потолок цены на нефть из РФ на уровне $10

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал установить потолок цен для нефти из России на уровне 10-20 долларов за баррель. Об этом сообщает Newsweek.

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«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель», – заявил Устенко.

Он также добавил, что введение потолка цен тормозит обсуждения в Евросоюзе и лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. При этом он считает, что эта инициатива все равно будет работать.

Министры финансов стран G7 подтвердили планы по установлению ценовых ограничений на нефть из России. Российская сторона в ответ на это предупредила, что не будет поставлять топливо в те страны, которые будут применять лимиты.