В МВФ заявили о вхождении экономики России в "глубокую" рецессию

Экономика России уже вошла в состояние «глубокой» рецессии в связи с негативным воздействием международных санкций против Москвы. При этом замедление темпов роста продолжится и в 2023 году, приводит слова главы Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера на брифинге для журналистов.

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«Рост в России будет отрицательным в 2022-2023 годах, это глубокая рецессия, в которую вошла Россия», — заявил Каммер.

По его словам, с проблемами в этом и следующем годах столкнутся и многие европейские страны. Однако спад уровня их ВВП будет не таким большим, как в случае с Россией.