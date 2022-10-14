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45 минут назад

В МВФ заявили о вхождении экономики России в "глубокую" рецессию

Газета.Ruиещё 2

Экономика России уже вошла в состояние «глубокой» рецессии в связи с негативным воздействием международных санкций против Москвы. При этом замедление темпов роста продолжится и в 2023 году, приводит слова главы Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера на брифинге для журналистов.

В МВФ заявили о вхождении экономики России в "глубокую" рецессию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рост в России будет отрицательным в 2022-2023 годах, это глубокая рецессия, в которую вошла Россия», — заявил Каммер.

По его словам, с проблемами в этом и следующем годах столкнутся и многие европейские страны. Однако спад уровня их ВВП будет не таким большим, как в случае с Россией.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% к концу 2022 года. Однако в 2023-м увеличение ВВП региона замедлится до 0,5%. При этом в июле МВФ прогнозировал, что экономика еврозоны вырастет только на 2,6%.

Экономика,Международный валютный фонд,
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