Новак заявил об обнулении энергобезопасности Европы

Организаторы взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» своими действиями обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской энергетической недели, передает РИА Новости. Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что происшествия на нитках газопроводов беспрецедентны, при этом сроки ремонта определить невозможно.

Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так, — считает Новак.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Сейсмолог Бьерн Лунд ранее высказал предположение, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.