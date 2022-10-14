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1 час назад

Новак: теракты на «Северных потоках» обнулили энергобезопасность Европы

News.ru

Организаторы взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» своими действиями обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российской энергетической недели, передает РИА Новости. Ранее оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщил, что происшествия на нитках газопроводов беспрецедентны, при этом сроки ремонта определить невозможно.

Новак заявил об обнулении энергобезопасности Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло — обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так, — считает Новак.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

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Сейсмолог Бьерн Лунд ранее высказал предположение, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Евросоюзу еще только предстоит осознать, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков». По его словам, единственная «живая» нитка ситуацию спасти не сможет.

Экономика,Александр Новак,Дмитрий Песков,ЕС,
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