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1 час назад

Путин подписал указ о порядке одобрения сделок с недружественными странами

Майк Габриелян

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о контроле правительственной комиссии над сделками российских организаций с недружественными нерезидентами. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин подписал указ о порядке одобрения сделок с недружественными странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В указе говорится, что крупные сделки (более 1% акций или долей российских финансовых организаций) будут осуществляться только с разрешения правительственной комиссии.

«Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании... осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», - сказано в документе.

Крупные выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юридических лиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа «С».

Ранее правительство одобрило компенсации Минтрансу РФ за причиненный ущерб российским автомобильным перевозчикам. У них конфисковали машины и грузы на территориях недружественных России стран.

Экономика,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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