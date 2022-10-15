Путин подписал указ о порядке одобрения сделок с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о контроле правительственной комиссии над сделками российских организаций с недружественными нерезидентами. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В указе говорится, что крупные сделки (более 1% акций или долей российских финансовых организаций) будут осуществляться только с разрешения правительственной комиссии.
«Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании... осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», - сказано в документе.
Крупные выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юридических лиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа «С».
Ранее правительство одобрило компенсации Минтрансу РФ за причиненный ущерб российским автомобильным перевозчикам. У них конфисковали машины и грузы на территориях недружественных России стран.