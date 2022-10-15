Путин наделил ЦБ полномочиями одобрять вывоз из РФ валюты свыше $10 тысяч

Банк России будет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму больше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Предоставить ЦБ РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте», - сказано в документе
Отмечается, что сумма может превышать размер, определенный ранее – 10 тысяч долларов.
Выдача подобных разрешений будет осуществляться в порядке, установленном Советом директоров ЦБ РФ.
В марте 2022 года президент РФ подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной наличности на сумму более 10 тысяч долларов. Этот шаг был вызван «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».