Путин наделил ЦБ полномочиями одобрять вывоз из РФ валюты свыше $10 тысяч

Банк России будет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму больше 10 тысяч долларов. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Предоставить ЦБ РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте», - сказано в документе

В марте 2022 года президент РФ подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной наличности на сумму более 10 тысяч долларов. Этот шаг был вызван «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».