Материнский капитал в 2023 году станет намного больше

Несмотря на сложный для нашей страны период, все положенные россиянам социальные выплаты, льготы, пенсии будут профинансированы в полном объеме, а некоторые даже проиндексированы с опережающим инфляцию темпом. При этом дотации регионам на выравнивание бюджетной обеспеченности будут повышены не на прогнозные 5,6 процента, а на 8,5 процента. Тем не менее сенаторы считают и эту цифру заниженной и в случае поступления дополнительных доходов предлагают увеличить прибавку до фактического уровня инфляции. Об этом 13 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

В приоритете — социалка и новые регионы

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На рассмотрении Госдумы находится законопроект о федеральном бюджете, который в следующие два года будет дефицитным. В 2023 году этот показатель составит 2,925 триллиона рублей — сумма не критичная, поскольку для покрытия недостатка казенных средств в стране есть источники. Правительство планирует компенсировать 1,2 триллиона рублей за счет внутренних заимствований, а оставшуюся часть — за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это позволит выполнить все обязательства, предусмотренные проектом главного финансового документа страны. В том числе и в социальной сфере, которая традиционно считается приоритетной.

«Все социальные обязательства, которые государство имеет перед нашими гражданами, в проекте бюджета прописаны полным рублем», — подтвердила Елена Перминова.

В следующем году, по словам сенатора, будут продолжены выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет. Больше того, все соцвыплаты, предусмотренные в бюджете, были проиндексированы: некоторые на фактический уровень инфляции, некоторые — на прогнозный, а некоторые даже выше прогнозного. Правительство, по словам Перминовой, учло те замечания, которые сделал президент. Это касается и материнского капитала.

«Это очень важная для населения выплата, которая индексируется на фактический уровень инфляции, то есть на 12,4 процента. Да, серьезная нагрузка на бюджет, но тем не менее… Кроме того, выше прогнозного проиндексируют социальные пенсии и выплаты, которые идут гражданам», — уточнила сенатор.

Перминова напомнила, что с 1 января 2023 года повышается минимальный размер оплаты труда, от которого также зависит очень много выплат, «которые, соответственно, тоже будут увеличены».

В приоритете у Минфина также и поддержка новых регионов, которые недавно вошли в состав России, — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. «У нас сейчас четыре новых субъекта, и их тоже нужно будет финансировать так, как и все остальные регионы. Для этого должна пройти гармонизация законодательства, чтобы пенсии были одинаковыми, чтобы система оплаты труда была выстроена так же, как и в других регионах. В равной степени должны быть получены все социальные гарантии, которые получает население страны, — детские пособия, материнский капитал, пособия по инвалидности и так далее», — сказала сенатор.

Она добавила, что на новых российских территориях необходимо восстанавливать экономику, жилье, дороги, инфраструктуру, на что в бюджете также предусмотрены деньги.

Предложения регионов учтены

Еще весной этого года в Совфеде была подготовлена концепция бюджета на следующую трехлетку, в которую вошли инициативы регионов и сенаторов. По словам Елены Перминовой, в представленный на недавнем «нулевом чтении» в палате регионов проект бюджета вошла большая часть из 70 предложений.

«Сейчас по итогам этих парламентских слушаний мы готовим другой основополагающий документ — рекомендации по исполнению бюджета в ближайшие три года. Там тоже есть наши предложения, они обоснованы, объективны, поскольку выстраданы регионами. Мы прекрасно понимаем, какой это сложный бюджет, в каких условиях живем, что нам нужно в первую очередь финансировать, но при этом нельзя забывать о региональных и местных бюджетах», — отметила сенатор.

В такой непростой ситуации субъекты хотят, чтобы все доходы, которые собираются на их территориях и поступают в федеральный бюджет, распределялись справедливо и равномерно.

«Это можно сейчас показать на примере консолидированных групп налогоплательщиков, которые наконец-то отменяются с 1 января 2023 года. Некоторые регионы имели плюсы в этом случае от налога на прибыль, а большинство субъектов теряли налог на прибыль. Сейчас есть решение, что эта группа больше не будет так работать, и Правительство разработало предложения по справедливому распределению налога на прибыль от этих плательщиков», — подчеркнула парламентарий.

Немало этому поспособствовала и созданная в Совете Федерации рабочая группа, которая рассматривала все предложения, поступившие от Правительства. С чем-то сенаторы согласились, а с чем-то нет. В результате было принято решение мониторить ситуацию в течение года, чтобы понимать, как поступает налог на прибыль в том числе от обособленных подразделений.

В качестве позитивного примера Перминова привела Омскую область, где расположен нефтеперерабатывающий завод. По ее словам, после отмены КГН доходы региона увеличатся.

«Во всяком случае, нас так заверило министерство финансов. У них есть определенные расчеты, и они сказали, что Омская область станет получать больше налога на прибыль», — подтвердила законодатель.