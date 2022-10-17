Итальянский министр предсказал Европе страшную зиму

Европа столкнется с зимой, полной страха и неопределенности, из-за неблагоприятной ситуации в энергетике. Об этом сообщил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани газете The Wall Street Journal.
"Это будет зима, в которой будут преобладать страх и неопределенность. Если не произойдут катастрофы, как, например, чрезвычайно холодная погода, если мы будем поддерживать потребление под контролем, мы переживем зиму хорошо. Нам просто нужно надеяться на то, что ничего не пойдет не так", - приводятся слова министра в материале, опубликованном в воскресенье.
Газета пишет, что страны Европы готовы к зиме без российского газа, но "многое может пойти не так". В частности, на континенте может установиться продолжительное похолодание. Европейцы уже сокращают потребление электроэнергии, что необходимо для предотвращения дефицита зимой, указало издание. Некоторые страны в Европе ввели меры поддержания энергоснабжения на определенном уровне.
"Настоящая проблема заключается не в нехватке (газа - прим. ТАСС), а в ценообразовании. Граждане могут оказаться не в состоянии оплачивать свои счета, а предприятия рискуют закрыться", - добавил итальянский министр.
В случае, если поставки газа в Европу прекратятся, правительства стран рассчитывают задействовать планы нормирования электроэнергии для помощи наиболее уязвимым слоям населения.
"ЕС может заставить государства-члены сократить потребление, если условия ухудшатся", - считает газета.