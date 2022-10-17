Итальянский министр предсказал Европе страшную зиму

"Это будет зима, в которой будут преобладать страх и неопределенность. Если не произойдут катастрофы, как, например, чрезвычайно холодная погода, если мы будем поддерживать потребление под контролем, мы переживем зиму хорошо. Нам просто нужно надеяться на то, что ничего не пойдет не так", - приводятся слова министра в материале, опубликованном в воскресенье.