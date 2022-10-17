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1 час назад

Стало известно, когда наступит рецессия в экономике США

Лера Букина

Наступление рецессии в США ожидается в ближайшее время. Так, вероятно, страна столкнется с ней в следующие 12 месяцев, сообщает The Wall Street Journal.

Стало известно, когда наступит рецессия в экономике США
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам экономистов, опрошенных газетой, вероятность развития такого сценария составляет 63%. Примечательно, что значение не превышало отметку в 50% больше двух лет.

Прогнозы по американскому ВВП значительно ухудшились. Летом аналитики ожидали повышения макроэкономического показателя на 0,8% в первом квартале следующего года и на 1% — во втором квартале. Однако ситуация с тех пор изменилась. Сейчас экономисты прогнозируют падение ВВП на 0,2%, а потом на 0,1%. Автор публикации назвал прогнозы мрачными.

Ситуация отразится на рынке труда, считают аналитики. Они ждут колоссального уменьшения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.

Экономисты сомневаются в том, что процентная ставка в стране будет повышаться без негативного эффекта. Так, если ФРС возьмет такой курс, в США будет наблюдаться безработица, указали эксперты.

Ранее аналитики Bank of America выступили с предупреждением по инфляции в США. По их словам, ее высокий уровень сохранится в течение следующего десятилетия.

Экономика,Bank of America,ФРС,
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