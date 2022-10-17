СМИ: экономика Британии вступила в рецессию

Экономика Великобритании вступила в рецессию, спад будет продолжаться до лета 2023 года. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании EY Item Club, сообщает в понедельник газета Evening Standard.

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Согласно отчету, британская экономика будет ежеквартально сокращаться на 0,2%, что приведет к падению ВВП на 0,3% в 2023 году. К спаду привело сочетание резкого увеличения цен на энергоносители, роста инфляции, достигшей максимального значения за последние 40 лет, и повышения процентных ставок.

Ранее EY Item Club спрогнозировала, что экономика Соединенного Королевства вырастет на 1% к 2023 году.

По словам представителя EY Item Club Хайвела Болла, "нет никаких сомнений в том, что страну ждет трудный период".

"Британским компаниям необходимо разработать антикризисные меры и продумать различные сценарии, а также помнить о поддержке, которую они могут оказать клиентам и сотрудникам", - заявил Болл.