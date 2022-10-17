Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
45 минут назад

Рубль устремился вверх после ослабления утром

Лера Букина

Российская валюта стала повышаться к основным иностранным валютам после падения на старте торгов. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Рубль устремился вверх после ослабления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 11.14 мск курс доллара падал на 31 копейку, до 61,8 рубля, евро – на 2 копейки, до 60,69 рубля.

Опускалась в цене и китайская валюта – юань. Снижение составило 6 копеек. Он торговался по 8,54 рубля.

«Американец» в понедельник максимально повышался до 62,65 рубля, «европеец» — до 61,85 рубля.

Объем торгов долларом достигает 12,1 миллиарда, евро – 9 миллиардов рублей, юанем – 10,6 миллиарда рублей.

Как заявил агентству «Прайм» Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции», на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров активизируются. Это обусловлено грядущими налоговыми выплатами. Ситуация, по мнению эксперта, окажет положительный эффект на рубль.

В Промсвязьбанке ждут падения доллара в ближайшие дни с корректировкой в зону 60-62 рубля за доллар. В компании Freedom Finance Global прогнозируют падение курса доллара в связи с улучшением ситуации с валютной ликвидностью на российском рынке.

Экономика,Андрей Кочетков,Промсвязьбанк,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители