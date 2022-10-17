Рубль устремился вверх после ослабления

Российская валюта стала повышаться к основным иностранным валютам после падения на старте торгов. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

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По состоянию на 11.14 мск курс доллара падал на 31 копейку, до 61,8 рубля, евро – на 2 копейки, до 60,69 рубля.

Опускалась в цене и китайская валюта – юань. Снижение составило 6 копеек. Он торговался по 8,54 рубля.

«Американец» в понедельник максимально повышался до 62,65 рубля, «европеец» — до 61,85 рубля.

Объем торгов долларом достигает 12,1 миллиарда, евро – 9 миллиардов рублей, юанем – 10,6 миллиарда рублей.

Как заявил агентству «Прайм» Андрей Кочетков из компании «Открытие инвестиции», на этой неделе продажи валюты со стороны экспортеров активизируются. Это обусловлено грядущими налоговыми выплатами. Ситуация, по мнению эксперта, окажет положительный эффект на рубль.