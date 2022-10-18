Цены на газ в Европе резко упали

Падение цен на газ в Европе резко ускорилось. Так, 17 октября, они опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, а утром 18 октября упали уже до 1202 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 10:00 по московскому времени ноябрьские фьючерсы скорректировались до 1252 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, за последние две недели стоимость топлива в регионе упала почти на треть.

Такая динамика наблюдается на фоне опережающего график заполнения подземных хранилищ газа, снижения опасений после реализации основных рисков, в первую очередь прекращения поставок по «Северному потоку». Свое влияние оказывает установившаяся в Европе теплая погода и серьезный рост средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

В настоящее время страны Евросоюза готовят механизм по контролю за ценами на газ, который подразумевает установление максимальной динамической стоимости топлива. Предполагается, что такие меры позволят исключить спекулятивный рост цен и не помешают утвержденным ранее мерам экономии топлива.