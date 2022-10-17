В Счетной палате увидели риск недополучения доходов на 639 млрд рублей

Существует риск, что в 2023 году российский бюджет недополучит доходов на 639 миллиардов рублей, предупредили в Счетной палате. Это следует из заключения ведомства на проект бюджета на ближайшую трехлетку, сообщает РИА Новости.

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Аудиторы также увидели риск недополучения 593,854 миллиарда рублей в 2024 году и 617,677 миллиарда в 2025-м. При этом общий объем доходов федерального бюджета в 2023 году, согласно законопроекту, прогнозируется в сумме 26,13 триллиона рублей, что на 5,6 процента меньше оценки поступления доходов по итогам текущего года.

Ранее в Минфине прогнозировали дефицит бюджета в 2022 году. Как говорил глава министерства Антон Силуанов, он может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП.

В начале октября стало известно о способе пополнить российский бюджет на 100 миллиардов рублей. В Минфине это предложили сделать за счет ужесточения табачного законодательства.