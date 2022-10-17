Что такое газовый хаб - зачем он России, Турции и Европе?

Президент России Владимир Путин озвучил идею создания крупнейшего хаба в Турции и переноса туда объемов газа, которые ранее шли в Европу по дну Балтийского моря. Кому выгоден такой газораспределительный узел, разбирался «Рамблер».

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Такое предложение глава России озвучил в ходе «Российской энергетической недели». По словам Путина, Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» на Черное море и в Турцию. Российский лидер уже обсудил эту идею с президентом Турции, который ее поддержал.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил, что на турецкий хаб будут переправлены все утраченные объемы, ранее шедшие в Европу через газопроводы системы «Северный поток». А министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что такое предложение может быть реализовано.

Что такое газовый хаб?

Газовый хаб - это своеобразный газораспределительный центр, находящийся, как правило, в самом сердце инфраструктуры газотранспортных систем. Основная роль такого хаба заключается в транспортировке «голубого топлива» от поставщиков к потребителям в соответствии с контрактами.

При этом физический хаб имеет значительное количество взаимосвязей с объектами газовой инфраструктуры. Это точка, где устанавливается цена на природный газ, и место, откуда он поставляется.

При этом в случае виртуального хаба присутствует виртуальная торговая точка (VTP). Цена в данном случае устанавливается для всей рыночной зоны, которая покрывается виртуальным хабом, отмечает в своей статье в журнале «Энергетическая политика» ведущий эксперт Энергетического департамента ИЭФ Александр Титов.

Крупнейшим в мире газовым хабом является Henry Hub. Это физический хаб, который расположен недалеко от города Эрат в американском штате Луизиана. Он играет ведущую роль в формировании цен на природный газ в США и используется для определения цен на экспорт, отмечает портал Neftegaz.ru.

В Европе крупнейшими газовыми хабами являются британский NBP (National Balancing Point) - наиболее авторитетный европейский рынок спотовых сделок с природным газом, а также виртуальный Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах.

Условия для создания газового хаба

Создание крупного газового хаба невозможно без стабильного и даже избыточного наличия «голубого топлива», а также создания благоприятных условий для того, чтобы избежать доминирования поставщиков.

Также нужна база с конкурирующими покупательскими интересами и законодательство, которое позволяет торговать газом как отечественным, так и иностранным участникам. При этом правительство страны не должно вмешиваться в торги, даже если цены идут вразрез с местными интересами.

Кто заинтересован в создании нового газового хаба?

На фоне повреждения ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» Россия заинтересована перенаправить газ в Европу по другим магистралям, однако эксперты задаются вопросом, будет ли на него устойчивый спрос в ЕС.

Ранее Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что у Евросоюза получилось заменить значительную часть российского газа другими поставками. При этом, ближайшие фьючерсы на газ, начиная с ноябрьского, остаются вблизи отметки в две тысячи долларов за тысячу кубометров, отмечает «Интерфакс».

Любое расширение газовой инфраструктуры Турции при поддержке России будет сопряжено с санкционными рисками для строительства, а также потенциальными ограничениями с точки зрения нужности такой инфраструктуры, пояснила РБК основательница консалтинговой компании Ziemba Insights Рэйчел Зимба.

«Принимая во внимание, что значительная часть газового экспорта России в Европу была сокращена из-за невозможности договориться об условиях оплаты, мне кажется, что объемы поставок через Турцию не могут быть существенно увеличены», - считает она.

В свою очередь главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов обратил внимание на то, что потоки газа внутри ЕС перенаправить не получится, так как нет крупных газотранспортных перемычек между Северо-Западной и Южной Европой. А значительные объемы газа необходимы в первую очередь промышленности Германии.

«По факту, российский газ остро необходим странам ЕС в ближайшие 2-3 года, а потом потребность в нем начнет резко ослабевать. Да, Европа дорого заплатит за свой отказ от российского газа, но мы пока не видим готовности ЕС идти на какие-либо компромиссы с Россией в вопросах своего энергоснабжения», - констатировал он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в Астане признался, что вопрос создания газового хаба в Турции еще не обсуждался с европейскими странами.

«Фактически их сейчас нет - никаких контактов. Европейские партнеры не партнеры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят», - заметил он.