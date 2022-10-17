Россия приостановит подачу газа в Армению

Подачу природного газа из России в Армению приостановят с 18 по 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Армения» .

Отмечается, что приостановка экспорта топлива связана с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». С 18 по 19 октября Ереван продолжит без ограничений снабжать страну газом за счет внутренних резервов, отметили в «Газпром».