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48 минут назад

Россия приостановит подачу газа в Армению

Елена Прошина

Подачу природного газа из России в Армению приостановят с 18 по 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Армения».

Россия приостановит подачу газа в Армению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что приостановка экспорта топлива связана с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье». С 18 по 19 октября Ереван продолжит без ограничений снабжать страну газом за счет внутренних резервов, отметили в «Газпром».

Напомним, что российская компания является единственным поставщиком топлива в Армению.

Экономика,Газпром,
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