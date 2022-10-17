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25 минут назад

Названы факторы, которые повлияют на решение Центробанка по ключевой ставке

Илья Родин

Банк России примет решение по ключевой ставке с учетом динамики инфляции, роста ставок на рынке и инфляционных ожиданий, уточнил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Об этом пишет «Интерфакс».

Названы три фактора, которые повлияют на решение ЦБ по ключевой ставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замоткин подчеркнул, что «совет директоров рассмотрит все факты и показатели и примет решение на основании обновленного прогноза».

Зампред отказался дать прогноз о возможном решении совета. Он обосновал это тем, что Центробанк дает те или иные уточняющие указания по поводу баланса рисков исключительно в тех случаях, когда собранные сведения позволяют сделать однозначные выводы.

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Для ЦБ важными точками служат инфляционные ожидания, пояснил Заботкин. Он уточнил, что в августе-сентябре они шли вверх по населению. Кроме того, перестали снижаться ценовые ожидания по предприятиям.

По его словам, эти точки будут получены до заседания совета и будут важным фактором при принятии окончательного решения по ставке.

Экономика,Алексей Заботкин,Банк России,
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