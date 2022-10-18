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22 минуты назад

Аналитик предупредил о повторении Великой депрессии

Лера Букина

Раздутые пузыри цен в западных странах и политика регуляторов привели к тому, что глобальную экономику и мировую финансовую систему может охватить серьезный кризис. Об этом заявил агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитик предупредил о повторении Великой депрессии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт предупреждает о дестабилизации глобальной доллароцентричной финансовой системы в текущих условиях. При этом наблюдаться такая картина, по его словам, будет в ближайшие кварталы.

Напоминать кризис будет Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х, указал специалист. В эти периоды власти США отказались от некоторых своих обязательств, добавил он. Васильев отметил, что в 2022 году доллар утратил статус надежной валюты – доверие к нему было подорвано в связи с арестом валютных резервов РФ.

Вместе с тем эксперт указал на острую нужду США в притоке средств из других стран. Они необходимы для того, чтобы финансировать дефицит текущего счета и бюджета, пояснил Васильев.

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Он также отметил большой госдолг у США – более $31 трлн. Его обслуживание дорожает из-за высоких процентных ставок, указал эксперт. Аналитик не исключает того, что американские власти пойдут на крайние меры в реструктуризации своего долга.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что экономическая война между Россией и западными странами преодолевает переломный момент. Автор публикации отметил нормализацию экономической ситуации в РФ. Вместе с тем, он считает, что Европа находится на грани глубокой рецессии.

Экономика,Михаил Васильев,Совкомбанк,
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