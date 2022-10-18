Аналитик предупредил о повторении Великой депрессии

Раздутые пузыри цен в западных странах и политика регуляторов привели к тому, что глобальную экономику и мировую финансовую систему может охватить серьезный кризис. Об этом заявил агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Эксперт предупреждает о дестабилизации глобальной доллароцентричной финансовой системы в текущих условиях. При этом наблюдаться такая картина, по его словам, будет в ближайшие кварталы.

Напоминать кризис будет Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х, указал специалист. В эти периоды власти США отказались от некоторых своих обязательств, добавил он. Васильев отметил, что в 2022 году доллар утратил статус надежной валюты – доверие к нему было подорвано в связи с арестом валютных резервов РФ.

Вместе с тем эксперт указал на острую нужду США в притоке средств из других стран. Они необходимы для того, чтобы финансировать дефицит текущего счета и бюджета, пояснил Васильев.

Он также отметил большой госдолг у США – более $31 трлн. Его обслуживание дорожает из-за высоких процентных ставок, указал эксперт. Аналитик не исключает того, что американские власти пойдут на крайние меры в реструктуризации своего долга.