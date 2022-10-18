Польша не намерена отменять эмбарго на уголь из России

Власти Польши не рассматривают возможность отмены эмбарго на поставки угля из России. Об этом заявила во вторник в эфире радио Zet отвечающая за вопросы энергетики министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

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"Мы абсолютно точно не видим такой возможности по двум причинам. Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования РФ, во-вторых, следующий сезон будет намного проще: мы можем импортировать, увеличиваем добычу", -

"Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании - военная безопасность и безопасность границ", - указала Москва, подчеркнув, что любая поддержка РФ противоречит безопасности Польши.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России. После этого в республике резко повысился спрос на данный вид топлива и возник его дефицит, значительно повысилась цена. Власти приняли решение увеличить добычу угля, ввели компенсации и доплаты, снизили требования к качеству топлива, начали экстренно закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.