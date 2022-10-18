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1 час назад

Кремль сообщит, когда переговоры по продлению зерновой сделки дадут результат

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сделает соответствующее объявление, как только у переговоров по продлению зерновой сделки появится результат.

Кремль сообщит, когда переговоры по продлению зерновой сделки дадут результат
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"Что касается самих переговоров [по продлению зерновой сделки], то по мере того, как будет результат, будет решение, будет сделано соответствующее объявление", - сказал он журналистам во вторник.

Договоренности по экспорту продовольствия по Черному морю с Украины были заключены 22 июля сроком на 120 дней. Таким образом, они истекают во второй половине ноября. В ООН неоднократно указывали, что выступают за продление зерновой сделки. В то же время вторая часть договоренностей - меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны РФ и ООН о содействии экспорту продовольствия и удобрений из России - был заключен сроком на три года. При этом российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться от продления договоренностей с Украиной, Турцией и ООН по экспорту продовольствия через Черное море, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

Экономика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,ООН,
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