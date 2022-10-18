Кремль сообщит, когда переговоры по продлению зерновой сделки дадут результат

"Что касается самих переговоров [по продлению зерновой сделки], то по мере того, как будет результат, будет решение, будет сделано соответствующее объявление", - сказал он журналистам во вторник.

Договоренности по экспорту продовольствия по Черному морю с Украины были заключены 22 июля сроком на 120 дней. Таким образом, они истекают во второй половине ноября. В ООН неоднократно указывали, что выступают за продление зерновой сделки. В то же время вторая часть договоренностей - меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны РФ и ООН о содействии экспорту продовольствия и удобрений из России - был заключен сроком на три года. При этом российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны.