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1 час назад

В Белоруссии заявили, что разрыв курсов покупки и продажи российского рубля создан банками

ТАСС

Нацбанк Белоруссии объясняет разрыв в курсах покупки и продажи российского рубля действиями банков, работающих в стране. Об этом во вторник журналистам рассказал заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Дмитрий Калечиц.

В Белоруссии объяснили разрыв курсов покупки и продажи российского рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Разрыв в курсах покупки и продажи связан с курсовой политикой, которую устанавливают банки в рамках взаимодействия с клиентами. Они видят те потоки, которые для них являются наиболее выгодными с точки зрения банковской деятельности, с точки зрения движения активов и пассивов, выстраивания своей стратегии с разными типами клиентов," - приводит его слова агентство БелТА.

Калечиц добавил, что пока сложно сказать, когда этот разрыв может сократиться.

В настоящее время в пунктах обмена валют в Минске разрыв между курсом покупки и продажи российского рубля составляет около 1 белорусского рубля (24,5 российского рубля).

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