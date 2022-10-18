В Белоруссии объяснили разрыв курсов покупки и продажи российского рубля

"Разрыв в курсах покупки и продажи связан с курсовой политикой, которую устанавливают банки в рамках взаимодействия с клиентами. Они видят те потоки, которые для них являются наиболее выгодными с точки зрения банковской деятельности, с точки зрения движения активов и пассивов, выстраивания своей стратегии с разными типами клиентов," - приводит его слова агентство БелТА.