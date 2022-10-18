Стало известно, когда США могут продать нефть из стратегического резерва

Investing.com — Согласно сообщениям информированных источников, администрация президента США Джо Байдена планирует продать нефть из стратегического нефтяного резерва страны, чтобы снизить цены на топливо на заправках перед выборами в Конгресс в следующем месяце, пишет Reuters.

В итоге будут проданы оставшиеся 14 млн баррелей из ранее объявленного Байденом крупнейшего в истории США высвобождения нефти из резерва размером 180 млн баррелей в мае. Кроме того, в соответствии с законом Конгресса, принятым несколько лет назад, администрация уполномочена продать еще 26 млн баррелей нефти из резерва в 2023 финансовом году, что будет, вероятно, уже в ближайшее время.

Источники сообщили о переговорах администрации с крупнейшими нефтяными компаниями о продаже дополнительных 26 млн баррелей, утвержденной Конгрессом, в 2023 финансовом году, который начался 1 октября.

Также планируется выпуск дополнительной информации Министерством энергетики США о возможном обратном выкупе нефти: так Белый дом собирается бороться с ростом цен на топливо на бензозаправках, достигших $4 за галлон, перед выборами в Конгресс в ноябре.

До выборов 8 ноября осталось совсем немного, а между тем, над администрацией Байдена и его коллег-демократов нависла явная угроза в виде роста розничных цен на бензин на фоне рекордной инфляции за последние десятилетия. Главная задача на сегодня для команды Байдена — сохранить контроль над Конгрессом.