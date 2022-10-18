В России выросли продажи мебели

За первые 9 месяцев 2022 года продажи мебели в России выросли на 42%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на совместное исследование сервиса «ЮKassa» и сети Hoff.
Согласно исследованию, наибольший рост продаж был отмечен в марте 2022 года. Тогда показатель в денежном выражении вырос на 116%. Такие показатели стали результатом ухода западных копаний с рынка и праздников. В апреле выручка выросла на 47%, а в мае – на 39%. Наименьший рост продаж был в августе - 20%.
Также отмечается, что онлайн-продажи с января по сентябрь выросли на 57%. В офлайн-рознице продажи за этот период поднялись на 35%. Средний чек за год в продажи мебели вырос на 27%.
Ранее ретейлер Hoff сообщил, что в августе в России вырос спрос на модульные кухни больше чем в пять раз. В июне их продажи выросли в более чем 2,5 раза, а в июле – в три раза. Средний чек в категории «мебель» вырос на 27%.