В России выросли продажи мебели

За первые 9 месяцев 2022 года продажи мебели в России выросли на 42%. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на совместное исследование сервиса «ЮKassa» и сети Hoff.

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Согласно исследованию, наибольший рост продаж был отмечен в марте 2022 года. Тогда показатель в денежном выражении вырос на 116%. Такие показатели стали результатом ухода западных копаний с рынка и праздников. В апреле выручка выросла на 47%, а в мае – на 39%. Наименьший рост продаж был в августе - 20%.

Также отмечается, что онлайн-продажи с января по сентябрь выросли на 57%. В офлайн-рознице продажи за этот период поднялись на 35%. Средний чек за год в продажи мебели вырос на 27%.