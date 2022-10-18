Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

В ЦБ считают нецелесообразным накопление резервов в золоте

ТАССиещё 1

Банк России считает нецелесообразным на данный момент накопление золота в золотовалютных резервах. Об этом заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, выступая в Совете Федерации.

ЦБ прокомментировал накопление резервов в золоте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности закупки золота в резервы для оказания поддержки золотопромышленникам, Заботкин напомнил, что целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат Банка России.

"Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным. Правительство в рамках проведения промышленной политики также может рассматривать поддержку сектора, но целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат ЦБ", - отметил замглавы ЦБ.

Банк России с 15 марта 2022 приостановил покупку золота у кредитных организаций в целях создания условий для удовлетворения спроса населения. Регулятор свое решение пояснял тем, что возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. С 28 марта ЦБ начал покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за один грамм, объяснив это необходимостью обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов. Затем на фоне изменения рыночной конъюнктуры с 8 апреля регулятор стал приобретать золото у банков по договорной цене.

Экономика,Алексей Заботкин,Банк России,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители