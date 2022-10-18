ЦБ прокомментировал накопление резервов в золоте

"С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах, это то, что на текущий момент нецелесообразно в силу того, что это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы", - сказал он.

"Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным. Правительство в рамках проведения промышленной политики также может рассматривать поддержку сектора, но целевая поддержка секторов экономики не входит в мандат ЦБ", - отметил замглавы ЦБ.

Банк России с 15 марта 2022 приостановил покупку золота у кредитных организаций в целях создания условий для удовлетворения спроса населения. Регулятор свое решение пояснял тем, что возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. С 28 марта ЦБ начал покупать золото у кредитных организаций по фиксированной цене в 5 тыс. рублей за один грамм, объяснив это необходимостью обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке драгоценных металлов. Затем на фоне изменения рыночной конъюнктуры с 8 апреля регулятор стал приобретать золото у банков по договорной цене.